Жителя Голої Пристані затримали за напад на брата-поліцейського під час виконання службових обов’язків

У Голій Пристані затриманий 27-річний місцевий житель у приміщенні територіального відділення поліції напав на правоохоронця та почав душити. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

До відділення №1 (Гола Пристань) Скадовського районного відділу поліції вчора поліцейські доправили затриманого чоловіка, який погрожував убивством своєму рідному брату. Громадянин поводився агресивно, тож до нього було застосовано спеціальний засіб, а саме кайданки.

Під час перебування в приміщенні чоловік накинувся на 28-річного поліцейського, який був у наряді з охорони будівлі та допуску до відділення. Громадянин схопив правоохоронця за шию та намагався душити.

Спробу нападу поліцейські припинили, на місце викликали карету швидкої.

За фактом нападу на поліцейського розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.348 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця» Кримінального кодексу України. Нападнику, який вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення. Наразі його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішуються питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Херсонської області