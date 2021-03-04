У Запорізькій області засуджено шкуродерів, які катували тварин й знімали з ними порно

Дівчина знімала і викладала в інтернет записи своїх знущань з тварин, а також порнографічні фото та відео разом зі своїм співмешканцем

Вільнянський райсуд Запорізької області засудив 25-річну шкуродерку Христину Степаненко та її спільника за жорстоке поводження з тваринами, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографії. Повідомляє пресслужба суду.

«Судовим розглядом встановлено, що упродовж 2018-2020 років двоє мешканців Вільнянського району Запорізької області створювали фотозображення та відеопродукцію порнографічного характеру, яку надалі розповсюджували за допомогою мережі інтернет. Окрім того, публічним обвинувачем у суді доведено факт знущання жінки над твариною, унаслідок яких настала її загибель, що було знято останньою на відео та у липні 2020 року викладено у соцмережі», — повідомили у відділі інформаційної політики Запорізької обласної прокуратури.

Жінку засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Її співмешканець отримав 4 роки позбавлення волі.

Однак суд встановив чоловікові 3 роки іспитового терміну, тому прокуратура вже готує апеляційну скаргу. При цьому до дівчини, суддя застосував суворіше покарання, аніж того вимагала сторона обвинувачення.

Нагадаємо, нелюдка разом зі своїм коханцем на його дачі ловили, як вуличних, так й домашніх котів, собак та курей, а потім по-страшному їх катували та вбивали й знімали з ними порно.

Крім того, 5 серпня 2020 року правоохоронці із відділу протидії кіберзлочинності затримали 52-річного чоловіка, його дружину та 24-річну Христину за знущання та жорстокі вбивства тварин, а також за виготовлення і збут порнографічних відео.

10 серпня невідомі увірвалися на подвір’я ватажка шкуродерів, підпалили авто й будинок і жорстоко побили Христину. // greenpost.ua