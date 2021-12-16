На Закарпатті поліція попередила спробу незаконного перетину кордону групою нелегалів

Співробітники міграційної поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію про підготовку до переправи через державний кордон групи іноземців.

Правоохоронці встановили місце, де утримують нелегалів та спільно з поліцейськими Тячева сьогодні близько 3-ої години ночі виявили у закинутій будівлі в селищі Нижня Апша 8 вихідців Афганістану. Серед них п’ятеро дорослих та троє дітей.

За планом організатора злочину саме там вони очікували подальших вказівок для незаконного перетину кордону з Європейським Союзу.

Наразі нелегалів доставлено до Тячівського районного відділу поліції, де з ними спілкуються слідчі.

За фактом сприяння у незаконній переправі нелегалів через державний кордон України. в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення безпосередніх організаторів нелегальної міграції.

Поліція Закарпатської області