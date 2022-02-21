На Закарпатті попереджено спробу незаконного перетину кордону групою нелегалів

Співробітники поліції Тячівського районного відділу поліції спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби отримали оперативну інформацію про те, що на території району планується незаконна переправа до країн Європейського Союзу групи нелегальних мігрантів. Для того, щоб попередити злочин, правоохоронці орієнтували на пошуки зловмисників всі поліцейські наряди.

В результаті, вчора, 20 лютого, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили неподалік готельного комплексу в районному центрі автомобіль марки «КІА», в салоні якого перебували іноземці. Під час перевірки з’ясувалося, що особи не мають жодних документів для законного перебування на території України.

Окрім цього, на місці події застали і власника авто. Ним виявився 31-річний киянин, який і доправив іноземних «клієнтів» зі столиці до Закарпаття.

Для документування на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, працівники якої вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик. Чотирьох громадян Ефіопії, двох чоловіків та двох жінок, доставлено до прикордонного загону для складання на них відповідних адмінматеріалів та подальшого повернення до країни походження.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході слідства поліцейські встановлюватимуть інших можливих спільників, які можуть бути причетні до організації злочину.

Поліція Закарпатської області