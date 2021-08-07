На Закарпатті прикордонник організував схему контрабанди сигарет до Угорщини

Працівники Територіального управління ДБР Львова повідомили про підозру старшині одного із відділень Мукачівського прикордонного загону, який намагався організувати контрабандний канал сигарет до Європи.

Як встановили слідчі, прикордонник запропонував місцевому мешканцю заробити на переправленні тютюнових виробів до Угорщини. Він обіцяв повідомляти йому про відсутність прикордонних нарядів, щоб чоловік міг безперешкодно перетинати кордон. За це прикордонник просив по 30 доларів США з кожного ящика сигарет.

Старшину затримали під час отримання 2,5 тис. доларів США за 84 ящики тютюнових виробів, які планувалось переправити через кордон.

Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою та відсторонення від посади.

Слідство встановлює причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід — ТУ ДБР Львова. // Закарпаття онлайн