На Закарпатті припинено діяльність шахрайського call-центру зі штатом понад 30 осіб

Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, припинили роботу чергового шахрайського call-центру.

У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації зловмисники облаштували у місті Чоп Ужгородського району. До організації причетні четверо чоловіків з Кривого Рогу, які залучили до схеми понад 30 операторів. Останні безпосередньо здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали у них грошові кошти.

Працювали за наступною схемою: представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля убезпечення їх фінансового рахунку пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі — обнуляли онлайн-гаманці потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки за місцем функціонування шахрайського кол-центру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. За фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України. За скоєне організаторам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які постраждали від дій шахраїв та імовірних спільників фігурантів. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області