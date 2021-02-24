За розтрату майже ₴300 тис. судитимуть колишнього керівника одного з вишів

Харківською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього в. о. ректора одного з вишів за фактом розтрати чужого майна, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що колишній керівник одного з вишів затвердив Положення про функціонування Центру заочної, дистанційної та післядипломної освіти та Деканату по роботі з іноземними студентами в період часу з грудня 2014 року по липень 2018 року. У складі підрозділів університету відсутній заочний факультет, а деканат по роботі з іноземними студентами є дорадчим органом в структурі факультету і не може очолюватися деканом. Встановлено, що вказані підрозділи фактично не існували і свої функції не виконували.

Керівник призначив на посади в. о. декана заочного факультету та декана по роботі з іноземними студентами двох інших осіб. Вказаний чоловік погодив виплати у вигляді надбавок до заробітної плати за додаткове навантаження у вигляді керівництва Центром і деканатом двом зазначеним особам. На підставі цього на їхні рахунки безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму близько 300 тис. грн.

Збитки, спричинені державі, відшкодовано на стадії досудового розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури