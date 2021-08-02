Бросали камни и использовали газ: в Киеве подростки терроризировали прохожих

В Киеве в Голосеевском районе группа подростков бросала камни и применяла слезоточивый газ в сторону перехожего. Правоохранители внесли по данному делу сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

Как сообщили в полиции, подростки с родителями находятся в территориальном управлении полиции, где правоохранители проводят с ними следственные действия.

«Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его избивать», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 31 июля на проспекте Науки.

«Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и их местонахождения. Это — местные жители, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, которые между собой в родстве. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей», — говорится в сообщении.

Полиция в ходе досудебного расследования установила, что подростки периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих.

«Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.