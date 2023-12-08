До 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника держохорони, який перейшов на бік ворога
За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України.
Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради та самовільне залишення військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України). Також засудженого позбавлено військового звання «майстер-сержант».
Доведено, що ексспівробітник Управління державної охорони, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану. Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.
До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в с. Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців рф. Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
У суді він свою провину не визнав.
Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Досудове розслідування здійснювало ДБР, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.