На Закарпатті судитимуть лікаря та його спільників, які підробляли ковід-документи

Слідчі поліції Закарпаття скерували для судового розгляду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження, щодо осіб, причетних до фальсифікації ПЛР-тестів. Викрили фігурантів поліцейські спільно з працівниками СБУ.

В ході оперативних заходів з’ясувалося, що 44-річний медпрацівник у змові з ще трьома особами, налагодили схему з продажу підроблених тестів на антиген до вірусної хвороби COVID-19.

Працюючи лікарем, під час прийому пацієнтів медик пропонував їм придбати негативний тест на COVID-19 без проходження будь-яких медичних маніпуляцій. Далі вже справа була за його спільниками, які безпосередньо виготовляли підробку. Підпільну типографію зловмисники облаштували на території одного з місцевих підприємств і оцінили свої послуги в 500 гривень за один документ.

Правоохоронці провели всі необхідні оперативні заходи, а також санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів. 4 січня всім чотирьом фігурантам слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Йдеться про підроблення і збут офіційних документів та виготовлення підроблених печаток і штампів за попередньою змовою групою осіб.

Станом на сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження передано для судового розгляду.

Обвинуваченим загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція Закарпатської області