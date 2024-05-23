На Закарпатті судитимуть членів організованого наркоугруповання

У лютому цього року на Закарпатті поліція припинила діяльність стійкого злочинного угруповання наркоторговців.

У ході досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та оперативники Управління стратегічних розслідувань встановили, що організував незаконний бізнес 32-річний ужгородець. До торгівлі наркотиками зловмисник залучив ще трьох закарпатців, віком 27, 30 та 36 років.

Останні діяли відповідно до чітко розподілених ролей та завдань, виконання яких особисто контролював організатор наркобізнесу.

За його вказівками спільники напрацьовували клієнтську базу, розфасовували товар та постачали наркотики у різні населені пункти регіону.

У ході контролю за вчиненням злочину поліцейські задокументували кілька фактів збуту членами угруповання психотропних речовин, а з’ясувавши дату та місце наступної поставки, затримали організатора під час перевезення ним чергової партії наркотовару.

У автомобілі «Mazda», на якому пересувався зловмисник, поліцейські виявили та вилучили близько 250 грамів метамфетаміну, вартість якого за цінами чорного ринку склала понад пів мільйона гривень.

Усім чотирьом фігурантам поліцейські інкримінували ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури слідчі поліції вже завершили досудове розслідування та сформували обвинувальні акти, які разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області