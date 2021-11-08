На Закарпатті викрили ще одну схему продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19

Слідчі поліції Мукачівщини проводять досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту COVID-довідок з ознаками підробки. Йдеться про експрес-тести на COVID-19, які працівники вокзалу продавали подорожуючим за фіксовану суму.

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево.

Йдеться про факти незаконного продажу підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу.

Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ, всього за 350 гривень.

Працівники поліції викрили правопорушників під час продажу чергового підробленого документа.

З місця події правоохоронці вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.

Такі дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут.

Окрім цього наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області