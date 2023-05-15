За апеляцією прокуратури розбійник з Кам’янеччини відправиться за ґрати на 9 років

За результатами розгляду апеляційної скарги прокуратури Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, яким 23-річного жителя Кам’янеччини засуджено за розбій.

Події мали місце у січні 2019 року в с. Вільхівці колишнього Чемеровецького району.

Двоє зловмисників у балаклавах, розбивши скло у вхідних дверях, проникли до будинку 63-річної місцевої жительки. Вони нанесли потерпілій декілька ударів металевим ломом, били головою об стіну та, забравши 10 тис грн заощаджень, втекли з місця події.

Суд першої інстанції визнав винним одного з нападників за ч. 3 ст. 187 КК України (розбійний напад, вчинений групою осіб, поєднаний з проникненням у житло) та призначив покарання – 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Прокурори оскаржили вирок в апеляційному порядку у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.

Апеляційний суд прислухався до доводів сторони обвинувачення, скасував вирок та ухвалив новий, яким молодика засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Іншого співучасника судом оголошено у розшук у зв’язку із переховуванням від суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури