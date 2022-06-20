На Закарпатті затримали «вора в законі» на прізвисько «Вася Ушатий»

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Співробітники Департаменту проводять системну роботу з протидії організованій злочинності, притягнення лідерів злочинного світу – «ворів у законі» та представників криміналітету — до відповідальності. Крім того, продовжують заходи з виявлення осіб, до яких рішенням РНБО були застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Оперативники встановили місце перебування «вора в законі» на прізвисько «Вася Ушатий». Він має чималий кримінальний досвід та є лідером організованого злочинного угруповання, яке «спеціалізується» на розбійних нападах, вимаганнях, пограбуваннях, рекеті, квартирних крадіжках.

З метою унеможливлення поширення «вором в законі» злочинного впливу поліцейські провели заходи для його затримання. Відтак 18 червня на території Закарпатської області «авторитета» затримали.

Вік дозволяє йому захищати країну, тож його «організаторські здібності» могли б стати у нагоді на фронті.

Нагадаємо: у Кіровоградській області затримали розшукуваного «вора в законі» на прізвисько «Армен Хохол». Суд взяв його під варту без права внесення застави.