На Запоріжжі двох чоловіків засуджено до довічного ув’язнення за вбивство місцевого підприємця

За участі прокурорів Запорізької обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції стосовно двох місцевих мешканців. Їх засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів, незаконного заволодіння автомобілем, вимагання та незаконного зберігання вогнепальної зброї (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України).

У суді прокурори довели, що у березні 2015 року двоє раніше судимих жителів міста, переслідуючи мету заволодіти автомобілем та коштами знайомого їм підприємця, який займався стоматологічною практикою, під вигаданим приводом запросили його на зустріч. Вони його вбили, здійснивши два постріли в голову потерпілого. Тіло чоловіка засуджені помістили у викопану в орендованому ними гаражі яму та присипали ґрунтом. Потім зателефонували матері загиблого та почали вимагати 30 тисяч доларів за повернення її сина.

Під час судових розглядів засуджені заперечували свою причетність до кримінальних правопорушень, висуваючи різні версії події.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією прокурора та залишив апеляційні скарги засуджених без задоволення, а вирок першої інстанції без змін.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури