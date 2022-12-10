На Запоріжжі директорку логістичного підприємства підозрюють у привласненні понад 90 тисяч бюджетних гривень

Будучи службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю, жінка за умовами договору мала передати талони на пальне одній із міських лікарень. Діючи умисно, посадовиця зобов’язання не виконала.

У 2021 році слідчим відділом Запорізького районного управління поліції за оперативним супроводом сектору спеціальної поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем директоркою підприємства.

Правоохоронці встановили, що за результатом проведеної спрощеної процедури закупівлі ТОВ мало передати у користування дитячого медзакладу талони для заправки палива у службові транспортні засоби. Однак, умови укладеного договору підприємство не виконало. Під час неодноразових спроб використання паливних карток було встановлено, що за цими талонами пальне відсутнє, на відповідному рахунку було недостатньо коштів.

Своїми протизаконними діями зловмисниця завдала міському бюджету збитків на понад 90 тисяч гривень.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя повідомили 32-річній фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області