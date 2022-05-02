На Запоріжжі поліцейські оголосили підозри ще двом колаборантам

Слідчі поліції зібрали необхідні свідчення та повідомили про підозри у добровільному зайнятті керівних посад незаконно створених органів влади у тимчасово окупованих Василівці та Михайлівці Запорізької області.

Правоохоронці викрили ще двох зрадників запорізького краю, які публічно заперечують збройну агресію росії, тісно співпрацюють з окупантами, підтримують рішення та дії держави-агресора. Обидва псевдо-мери пов’язали собі на руки георгіївські стрічки та записали відео звернення до місцевих мешканців громади.

Так, 28-річна уродженка Василівки, у минулому – продавчиня та директорка рибного магазину на місцевому ринку, публічно звернулася до місцевих жителів з повідомленням про те, що покладає на себе тимчасове виконання обов’язків голови «Васильевской администрации». Зрадниця виразила впевненість у тому, що разом із «братским российским народом» вона зможе налагодити у громаді мирне життя.

Другий колаборант – 40-річний житель смт Михайлівка в своєму публічному зверненні повідомив, що відтепер він є виконуючим обов’язки «главы пгт Михайловка». Чоловік стверджував, що у найкоротший строк разом із новою владою він зможе вирішити будь-яке проблемне питання місцевих мешканців. Для цього жителям Михайлівки потрібно лише звернутися до «общественной приемной», де представники новоствореної окупантами організації нададуть відповідну допомогу.

Слідчі обласного главку поліції, за погодженням з обласною прокуратурою, оголосили фігурантам проваджень про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо: Поліцейські оголосили підозру мелітопольській колаборантці

Відділ комунікації поліції Запорізької області