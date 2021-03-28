На Запоріжжі рецидивістка пограбувала пенсіонерку біля банкомату

Запорізькі працівники поліції затримали рецидивістку, яка біля банкомату пограбувала пенсіонерку.

Про це повідомляють у Василівському районного управлінні поліції.

23 березня близько 12-ї години до відділення поліції звернулась 63-річна жінка. Вона повідомила, що кілька хвилин тому знімала гроші з банкомату по вулиці Центральній в місті Дніпрорудному. В цей момент, до неї підійшла невідома жінка, вирвала з рук отримані гроші у сумі більше п’яти тисяч гривень та зникла з місця злочину.

За цим фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські невідкладно розпочали оперативно-пошукові та слідчі дії щодо розкриття злочину. Потерпіла пенсіонерка досить добре запам’ятала прикмети зловмисниці: одяг, приблизний вік, зріст, зовнішність.

Поліцейські швидко та ефективно відпрацювали інформацію і встановили особу підозрюваної. Нею виявилась 33-річна місцева жителька, раніше тричі засуджена за скоєння майнових злочинів та пов’язаних з наркотиками.

Поліцейські затримали зловмисницю. Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. // Перший Запорізький