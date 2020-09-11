На Запоріжжі шахраї залякують підприємців податковими перевірками

У Запорізькій області шахраї придумали нову схему роботи – вони видають себе за працівників податкової і лякають бізнес перевірками. Підприємців залякують і вимагають у них гроші.

Про це повідомляє ГУ ДПС у Запорізькій області.

Зловмисники телефонують начебто від імені начальника Податкової служби Запорізької області Романа Афонова і просять передзвонити за номером (095) 630 89 86, щоб «вирішити питання» з перевірками.

Податкова служба закликає не йти на переговори з шахраями і повідомляти про такі випадки у правоохоронні органи. // forpost.media