У Києві взято під варту молодика, який систематично тероризував свою бабусю

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва доведено перед судом необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 72-річної бабусі.

Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний, протягом останнього року умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою бабусю, залякував, принижував, вимагав грошові кошти та продукти харчування.

Щоб зробити життя бабусі нестерпним, чоловік оселився у загальному коридорі будинку біля її квартири, позбавляв її можливості виходити з квартири, погрожував фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї доньки та неповнолітнього внука, потерпіла була змушена віддавати кривднику останні кошти та готувати йому їжу.

Відповідно до висновку експерта, у потерпілої наявний психічний розлад, який виник внаслідок систематичного насильства вчиненого зловмисником. Так, у потерпілої зафіксовані психоемоційні та психосоматичні зміни: знижений настрій, тривожність, страхи, напруга, порушення сну та апетиту, коливання артеріального тиску, загострення наявних проблем здоров‘я.

За результатами досудового розслідування Оболонською окружною прокуратурою міста Києва чоловіку повідомлено про підозру за ст. 126-1 КК України, а саме в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою перебуває у сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи.

До цього кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Крім того, чоловік раніше відбував реальне покарання в місцях позбавлення волі за вчинення корисливих злочинів.

За принципової позиції прокурора рішенням Оболонського районного суду міста Києва кривдника літньої жінки взято під варту.

Київська міська прокуратура