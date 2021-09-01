На Запоріжжі за розтрату майже ₴400 тис. бюджетних коштів судитимуть сільского голову та директора підприємства

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї із сільських рад Запорізької області та директора підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, сільською радою проведено тендерні процедури публічної закупівлі пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі без експлуатації.

У подальшому сільський голова, вступивши в змову з керівником фірми-постачальника, уклав з ним договір про закупівлю транспортного засобу спецпризначення, характеристики якого не відповідали технічним вимогам тендерної документації, що надало змогу поставити транспортний засіб 1988 року випуску, який раніше був в експлуатації. Це спричинило територіальній громаді майже 400 тис грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури