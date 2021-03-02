На Запорожской АЭС обнаружили застреленной военнослужащую

На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая была охранником на станции. Полиция расследует обстоятельства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в управлении Национальной полиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, инцидент случился около 13:00. На посту женщина 1987 года рождения, служившая по контракту, в тот момент была одна. Было обнаружено тело с огнестрельным ранением в голову.

На месте происшествия работает оперативная группа полиции. Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительная квалификация инцидента — суицид.

Полиция общается с семьей и близкими женщины, чтобы установить возможные причины предполагаемого самоубийства.