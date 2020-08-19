На Здолбунівщині задушили жінку: підозрюють сина

Вчора близько 13 години у селі Миротин стало відомо про смерть 80-річної жінки.

Як повідомляє поліція, про це сільському голові повідомив її 58-річний син.

Жінка кілька останніх місяців хворіла, рідко виходила та пересувалася лише будинком. Однак поліцейські, які приїхали на виклик, зафіксували на тілі померлої численні синці та гематоми.

Сусіди твердять, що чоловік неодноразово піднімав на матір руку. Однак, коли ті викликали поліцію, то жінка захищала свого сина та усе заперечувала.

Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, 80-річна жінка померла раніше — із 16 по 17 серпня внаслідок удушення.

Чоловіка уже затримано, проте той свою причетність до злочину заперечує. // Рівне вечірнє