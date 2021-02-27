На Житомирщині чаркування 23 лютого завершилося вбивством

Подія мала місце у селищі Мирополі Житомирського району. Між співчаркувальниками виник раптовий конфлікт, унаслідок якого двоє місцевих жителів до смерті побили іншого і спробували приховати злочин. Нині винуватців затримали поліцейські. Триває досудове розслідування.

Про те, що у с. Мирополі кілька днів тому сталося вбивство, правоохоронці дізнались від місцевої жительки. Власне, жінка сама зателефонувала до Любарського відділення поліції і повідомила, що вбила сусіда. Поліцейські, які прибули для перевірки цих відомостей, застали заявницю вдома нетверезу й вона відмовилась від заяв, натомість списала сказане на недолугий жарт.

Однак поліцейські таки навідались до сусідського обійстя і з’ясували, що господар вдома не з’являвся вже якийсь період часу. Не бачили його останніми днями й у селі. Такі обставини викликали у правоохоронців обґрунтовані підозри.

– Про заявницю, її сусідів і коло їх спілкування було відомо, що ці селяни зловживають спиртним, ніде не працюють і ведуть асоціальний спосіб життя. Зважаючи на всі ці фактори, ми провели огляд у домоволодінні заявниці і в замкненому підсобному приміщенні виявили прикрите ковдрою тіло 51-річного чоловіка. На ньому виявлені садна та інші тілесні ушкодження, які, за висновком експертів, і призвели до смерті, — прокоментував начальник Любарського відділення поліції Андрій Корчевський.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

У ході першочергових заходів оперативники кримінальної поліції відтворили останній день життя чоловіка та з’ясували попередні обставини його загибелі. Так, було встановлено, що 23 лютого у будинку місцевих жителів зібралась компанія для чергового застілля, до неї долучився і потерпілий. На ґрунті пиятики між трьома чоловіками, серед яких і господар обійстя, виникла раптова суперечка і бійка. Старшому за віком чоловіку було спричинено серйозних тілесних ушкоджень. Його непритомного винесли у підсобку і замкнули.

Винуватців, чоловіків віком 40 та 36-ти років, поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває подальше досудове розслідування.

За чинним законодавством затриманим може загрожувати від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області