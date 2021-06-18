На Житомирщині організована група викрала 14 млн. гривень з державного банку

Детективи Слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили досудове розслідування злочинної діяльності організованої групи. Наразі її учасникам висунуто обвинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем державного банку, підробці засобів доступу до рахунків та легалізації (відмиванні) викрадених грошових коштів.

Злочинну діяльність викрили детективи слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу поліцейських Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході слідчих дій встановлено, що організатором угрупування став головний бухгалтер однієї з банківських філій міста Житомира. Для виконання усіх операцій з несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи та відмивання викрадених коштів також були залучені місцевий підприємець та дві приватні особи.

Упродовж 2011 – 2016 років завдяки розробленій схемі обвинувачені викрали із розміщених на внутрішньобанківських мультивалютних рахунках філії понад 14 млн грн. Ці кошти у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були отримані у касі відділення банку та використанні на власний розсуд, у тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.

Відтак учасники групи обвинувачені у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків…), ч. 2 та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем…) Кримінального кодексу України, а відтак їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області