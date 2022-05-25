На Житомирщині судитимуть трьох посадовців, причетних до заволодіння ₴1,2 млн. бюджетних коштів

Прокурорами Житомирської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадових осіб за фактом заволодіння бюджетними коштами на суму 1,2 млн грн під час спорудження амбулаторії з житлом для лікарів у Житомирському районі.

У зловживанні з бюджетними коштами обвинувачують директора підприємства-підрядника та його пособника — інженера з технічного нагляду (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а також у службовій недбалості — колишнього директора департаменту Житомирської облдержадміністрації (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством установлено, що директор товариства гроші з бюджету для спорудження амбулаторії одержав, однак, звітуючи про їх використання, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, зазначивши навіть ті роботи, які насправді не виконував, а також значно завищену вартість матеріалів. Його спільник – інженер з технічного нагляду, завірив ці документи своїм підписом та засвідчив печаткою.

Достовірність актів про виконані роботи не була перевірена колишнім директором департаменту облдержадміністрації. Унаслідок цього, за висновками експертизи, підряднику зайво перерахували 1,2 млн грн.

На майно підозрюваних вартістю майже 650 тис. грн, а саме, транспортні засоби та належні їм частки житла накладено арешт з метою можливої подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Також до суду заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених усієї суми заподіяних збитків.

Це не перший злочин, скоєний фігурантами справи щодо привласнення бюджетних коштів у великих розмірах. Раніше вже прокурори скерували до суду три обвинувальні акти за аналогічними фактами під час спорудження інших амбулаторій у Малинському та Радомишльському районах. Така «системність» свідчить про існування злочинної схеми, яку обвинувачені застосовували для розкрадання бюджетних коштів.

«Амбулаторні оборудки» викрито і припинено прокуратурою спільно з працівниками Управління СБ України в області та Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури