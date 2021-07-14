На Житомирщині у вбивстві підлітка, знайденого у закинутій будівлі, викрито 15-річну дівчину

Уранці 13 липня до поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення напередодні увечері 14-річного жителя с. Сингаїв. Через кілька годин після початку пошукових заходів правоохоронці знайшли тіло хлопця у закинутій будівлі неподалік села. Наразі за обґрунтованою підозрою у причетності до вбивства поліція затримала 15-річну жительку с. Шатрища. Про це на брифінгу 14 липня повідомив начальник ГУНП в області Юрій Олійник.

Близько 7 ранку 13 липня до поліції звернулась жителька с. Сингаїв із повідомленням про те, що напередодні увечері пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся її 14-річний син.

На місце події, до обійстя родини, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння та особистих речей підлітка і розпочали першочергові заходи зі встановлення можливого місця перебування хлопця.

Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід та оглянули навколишню територію. Неподалік у закинутій будівлі під завалами цегли й було виявлено тіло дитини.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи обласного главку поліції та Коростенського райуправління ГУНП, поліцейські кінологи зі службовими собаками та фахівці експертно-криміналістичної лабораторії.

Під час огляду місця події та тіла загиблого було встановлено, що причиною смерті хлопця стали ножові поранення в груди та шию.

У ході першочергових заходів поліцейські зібрали докази причетності до вбивства підлітка 15-річної жительки с. Шатрища. Попередньо встановлено, що напередодні увечері близько 20 години у закинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися та між ними виник конфлікт. Усі його обставини наразі поліцейські встановлюють.

– Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину, — повідомив начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.

Наразі дівчина затримана у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Їй оголошено про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії.

За чинним законодавством за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області