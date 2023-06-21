На Житомирщині чоловік підірвав гранату в сільському магазині

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20 червня близько 15.40 невідомий чоловік зайшов до торговельного приміщення, розташованого у селі Закутенцях Бердичівського району. Дочекавшись, щоб звідти вийшли люди, з невідомих причин дістав предмет, схожий на гранату та кинув, після чого стався вибух.

Унаслідок цього травми отримала 27-річна продавчиня та 58-річний місцевий житель. Саме цей чоловік, за показами свідків та очевидців, причетний до підриву.

на житомирщині поліція з’ясовує обставини вибуху в сільському магазині

Обох травмованих доставили до лікарні. Медики розцінюють стан пораненої як вкрай тяжкий.

Відомо, що жінка мати трьох дітей і зазвичай брала їх з собою на роботу. На щастя, цього дня вони залишилися вдома.

Попередня правова кваліфікація події ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Бердичівського райвідділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

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