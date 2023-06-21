На Житомирщині чоловік підірвав гранату в сільському магазині

20 червня близько 15.40 невідомий чоловік зайшов до торговельного приміщення, розташованого у селі Закутенцях Бердичівського району. Дочекавшись, щоб звідти вийшли люди, з невідомих причин дістав предмет, схожий на гранату та кинув, після чого стався вибух.

Унаслідок цього травми отримала 27-річна продавчиня та 58-річний місцевий житель. Саме цей чоловік, за показами свідків та очевидців, причетний до підриву.

Обох травмованих доставили до лікарні. Медики розцінюють стан пораненої як вкрай тяжкий.

Відомо, що жінка мати трьох дітей і зазвичай брала їх з собою на роботу. На щастя, цього дня вони залишилися вдома.

Попередня правова кваліфікація події ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Бердичівського райвідділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин.

Відділ комунікації поліції Житомирської області