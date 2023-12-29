На Житомирщині матері повідомили про підозру в катуванні немовляти

Повідомлення про госпіталізацію 5-місячної жительки місцевої громади зі слідами від укусів на обличчі та кінцівках надійшло до поліції 6 грудня.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці відділення №5 (м. Чуднів) Житомирського райуправління встановили, що до травмування немовляти причетна 24-річна матір.

Поліцейським жінка розповіла, що таким чином неодноразово намагалася змусити дитину припинити плакати. Свій стан матір пояснила сильним душевним хвилюванням після конфліктів з чоловіком.

Зважаючи на виявлені обставини, за поданням ювенальних інспекторів соціальні служби вилучили немовля з родини. Нині дитина перебуває у безпеці. Також розглядається питання про позбавлення матері батьківських прав.

Відповідно до висновків експертів тілесні ушкодження, завдані немовляті, належать до категорії легких з короткочасним розладом здоров’я. Встановлено також, що під час їх спричинення дитина відчувала сильний біль та страждання.

Відтак слідчі відділення поліції № 5 (м. Чуднів) Житомирського райуправління кваліфікували це діяння за ч. 1 ст. 127 (Катування) КК України та 28 грудня повідомили жінці про підозру в учиненні цього протиправного діяння. Слідчими будуть призначені експертизи, у тому числі щодо психічного стану підозрюваної.

Процесуальне керівництво здійснює Чуднівська окружна прокуратура.

Згідно з чинним законодавством таке протиправне діяння карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Житомирське районне управління поліції