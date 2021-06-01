У Києві зловмисників викрито на збуті фальшивих доларів США та українських гривень

За процесуального керівництва Святошинської оружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 25-річному киянину за фактом збуту підроблених грошових коштів (ч. 2 ст. 199 КК України).

У ході досудового розслідування задокументовано факти збуту чоловіком підробленої національної валюти України та іноземної валюти у вигляді банкнот.

Так, правоохоронцями здійснено дві оперативні закупки, під час яких підозрюваний збув правоохоронцям підроблені 200 доларів США та 20 тис. гривень. Вартість фальшивих банкнот становила 30% від номінальної вартості.

Зловмисника затримали на «гарячому» після здійснення другої оперативної закупки.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено кліше та копірувальну техніку, грошові кошти з ознаками підроблення, а також інші речові докази, які вказують на причетність фігуранта до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи причетні до виготовлення та збуту підроблених грошових коштів.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчими Святошинського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Управління контррозвідки ГУ СБУ у м Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура