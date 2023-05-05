На Житомирщині судитимуть шахрая, який виманював гроші у жителів тимчасово окупованої Херсонщини за нібито евакуацію

Прокурори Чуднівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, житель Романівської громади, з метою власного збагачення, у серпні минулого року, під час дії воєнного стану в Україні, створив у Телеграм-каналі обліковий запис, де розміщував неправдиву інформацію.

Зокрема, в оголошенні під назвою «Эвакуация Херсон-Запорожье-Мелитополь (бесплатно)» обвинувачений повідомив, що нібито організовує вивезення людей з тимчасово окупованих територій України. Коли ж житель Херсонщини відгукнувся, ділок назвав конкретну суму вартості «безкоштовної» евакуації. Чоловік повірив шахраю та перерахував йому гроші, однак евакуації так і не дочекався.

Слідство встановило, що віртуальна евакуація – лише один з багатьох епізодів шахрайства, яким фігурант займався ще з 2020 року.

Тоді, під час пандемії СОVID-19, використовуючи мережу Інтернет, він «продавав» на платформі онлайн-оголошень такий дефіцит, як захисні медичні маски, респіратори і навіть запчастини для сільгосптехніки. У потенційних покупців вимагав та отримував передоплату. Від шахрайства ділка потерпіли жителі Волинської, Одеської та Дніпропетровської областей, які перерахували зловмиснику гроші.

Наразі обвинувачений відшкодував збитки, заподіяні усім потерпілим.

Досудове розслідування проводило відділення № 5 Житомирського райуправління поліції.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури