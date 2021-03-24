У Києві затримали чоловіка, який ножем смертельно поранив співмешканку

Під час конфлікту зловмисник вдарив жінку ножем у ногу. Потерпіла від отриманого поранення померла на місці. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Алішера Навої знаходиться жінка з ножовим пораненням. На виклик негайно прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник слідчого відділення Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, на місці правоохоронці опитали свідків події та виявили чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння:

«Ми встановили, що напередодні чоловік зі співмешканкою розпивав спиртні напої. Далі між ними виник словесний конфлікт, у результаті якого зловмисник взяв кухонний ніж і вдарив ним 53-річну жінку у ногу. Коли лікарі прибули за адресою, то констатували смерть потерпілої».

З місця події поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, які направили на експертне дослідження. 58-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва