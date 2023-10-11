На Житомирщині судитимуть вбивцю співмешканки

18 серпня до поліції звернулися медики «швидкої» з повідомленням про виявлення 38-річної жінки без ознак життя в одному з сіл Харитонівської громади. На тілі померлої були зафіксовані численні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку причину смерті.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили причетність до загибелі жінки її співмешканця.

Виявилося, що напередодні ввечері, під час застілля, між ними виник конфлікт у ході якого чоловік вирішив довести свою позицію через побої. Після цього він спокійно ліг спати, а прокинувшись вранці наступного дня та побачивши жінку при смерті – викликав швидку.

Життя жінки врятувати не вдалося.

Причетного до події правоохоронці одразу ж затримали, слідчі відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського районного управління повідомили йому про підозру в учиненому. Судом чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Днями слідчі відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Нині обвинуваченому інкриміновано умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). За вчинене йому загрожує ув’язнення від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції