НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Галантерника

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, підозрюваного в створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків на суму 689 млн грн.

Відповідні відомості оприлюднені в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Згідно картки Галантерника в розшукових обліках, датою його зникнення органи правопорядку вважають 31 серпня 2021 року. Як повідомили «Слово і діло» співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку, Галантерника оголосили не тільки в національний розшук, а й одразу в міжнародний окремою постановою детектива НАБУ. За даними слідства, підозрюваний може проживати у Лондоні.

Нагадаємо, НАБУ і САП запідозрили 16 осіб у створенні злочинної організації та зловживаннях в Одесі на 689 млн грн. Про підозру повідомили: керівнику злочинної організації Володимиру Галантернику (заочно, бо він не в Україні); міському голові Одеси Геннадію Труханову; голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Василю Шкрябаю; керівниці юридичного департаменту ОМР Інні Поповській; директору департаменту комунальної власності ОМР Олексію Спектору та його заступнику Володимиру Радіонову; виконувачу обов’язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку (ексвиконувач обов’язків мера Одеси у 2013-2014 роках, колишній голова земельної комісії ОМР) та ще трьом особам, які опікувалися функціями фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Також підозру вручили ще шістьом особам (співучасникам), зокрема, заступнику Труханова; колишньому керівнику одного з комунальних підприємств; експрокурору Одеської області Олегу Жученку; власникам компанії-забудовниці «Будова» та її топ-менеджерам. Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України (участь у злочинній організації Галантерника; зловживання службовим становищем; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди).

За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Всі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов’язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому «Застава» за завищеною вартістю. // «Слово і діло»