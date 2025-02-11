НАБУ відкрило справу щодо керівництва «Енергоатому»

Питання стосується добудови Хмельницької АЕС.

Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо керівництва НАЕК «Енергоатом» через заявлену групою народних депутатів розтрату 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків, повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

Депутата зазначив, що разом з іншими представниками парламенту – Інною Совсун, Анастасією Радіною, Максимом Хлапуком – декілька місяців збирали факти про витрату керівництвом «Енергоатому» коштів на різні дії, повʼязані з будівництвом енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Наші енергетичні корупціонери забули, що парламент не давав такого права. Що прямо суперечить закону», – вказав Железняк на несанкціоновану активність НАЕК та додав, що зібраних та переданих до НАБУ фактів достатньо для підтвердження такої діяльності.

Нагадаємо, що на початку лютого НАЕК «Енергоатом через свою філію «ВП «Атомпроектінжиніринг» замовив коригування техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Роботи доручили компанії «Енергопроект» без конкурсу «через відсутність конкуренції» та планують заплатити їй 27,93 млн гривень.

Про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС Міненерго та «Енергоатом» заговорили ще в січні 2024 року. За їхніми твердженнями, вони мають компенсувати втрачені через тимчасову окупацію потужності Запорізької АЕС.

Відповідно з літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. В законопроєкті йшлось, що будівництво АЕС мають фінансувати європейські донори, однак в ЄС заявили, що про таке не йшлось і гроші на будівництво не даватимуть.

Водночас ще однією особливістю проєкту будівництва енергоблоків, яке триватиме щонайменше кілька років, є те, що на майбутні енергоблоки АЕС хочуть поставити російське обладнання, яке Україні планує продати Болгарія за вдвічі вищою ціною, аніж купила їх у 2015 році. // Дзеркало тижня