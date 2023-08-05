Начальник Голосіївського військкомату разом з керівником відділу КМВА за хабарі переправляв ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано і повідомлено про підозру начальнику Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тис доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Напередодні начальнику управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації, повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 1, 8 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР та Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора