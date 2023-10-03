У Києві «детективне агентство» здійснювало незаконне стеження за громадянами

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність так званого «детективного агентства», учасники якого здійснювали протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів та незаконно збували інформацію з державних та правоохоронних баз даних (ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 362 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники «детективного агентства» за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами пересування осіб.

До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Оплату за свої послуги так звані детективи приймали на банківські гаманці, оформлені на підставних осіб. В залежності від замовленого обсягу інформації на людину вартість послуг «детективів» становила від 200 доларів США по наданню відомостей з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) до 1000 доларів США за послуги по візуальному спостереженню, складанню досьє на особу та інші.

Крім того, одним із «детективів» на замовлення третіх осіб неодноразово замовлялася інформація, яка перебуває у володіння державного підприємства «Національні інформаційні системи».

У свою чергу, невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію «детективу».

У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд оперативних закупок та обшуків, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність вказаних осіб. Функціонування сайтів «агенства» заблоковано.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 361-2 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх учасників групи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Голосіївського УП НП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури