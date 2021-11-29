Нацполіція викрила мережу нелегальних товарних бірж

Усі вони здійснювали свою діяльність без відповідних на те ліцензій.

На початку жовтня 2021 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж. Всупереч встановленим законодавствам нормам вони здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно. Відтак, і незаконно проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у «кишеню» власникам.

На підставі ухвал суду поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. Вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України