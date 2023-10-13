Начальнику управління освіти Подільської РДА повідомлено третю підозру

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у період з 2018 по 2022 роки районне управління освіти уклало з одним з підприємств м. Києва договори про надання послуг з гарячого харчування для учнів загальнонавчальних закладів.

Умовами договорів передбачалося, що підприємство сплачуватиме управлінню освіти кошти за користування обладнанням, яке знаходиться у їдальнях закладів освіти, так звані амортизаційні відшкодування.

Однак всупереч вимог закону та умов договорів підприємство не перераховувало відшкодування, а начальник управління освіти у свою чергу не вживав жодних заходів для стягнення цих коштів. Це призвело до недоотримання управлінням освіти Подільської РДА близько 200 тис. грн.

За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від займаної посади на час слідства.

Слід зазначити, що вказаний посадовець також є обвинуваченим за ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні за фактом заволодіння 2,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонтів шкільних закладів Подільського району. Наразі триває судовий розгляд цієї справи.

Крім того, даний посадовець є підозрюваним за ч. 4 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні за фактом розтрати 400 тис. грн бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для підземних сховищ шкільних закладів Подільського району, слідство у якому триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура