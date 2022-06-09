Надсилали дані про вогневі позиції ЗСУ – повідомлено про підозру двом мешканцям Донеччини

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом мешканцям м. Бахмута та м. Добропілля у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка у березні, а чоловік — упродовж травня 2022 року добровільно співпрацювали з представниками зс та фсб РФ.

Підозрювані через інтернет-застосунки неодноразово передавали окупантам інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міст Бахмут та Добропілля. Ці дані російські загарбники використовували під час ведення бойових дій проти українських захисників.

Їх обох затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора