Найбільший шахрай десятиліття отримав 45 тис. років ув’язнення
У Туреччині організаторів скандальної справи про фінансову піраміду «Фермерський банк» засудили до 45,3 тис. років позбавлення волі.
Про це пише телеканал TRT. Спочатку прокуратура вимагала засудження фігурантів на 88 тис. років. Зазначений термін включає звинувачення за 4 414 позовами від кожного з потерпілих і ще три окремі кримінальні епізоди.
«Фермерський банк» (Сiftlik bank) було створено Мехметом Айдином у 2016 році зі штаб-квартирою на Північному Кіпрі. Клієнтам пропонувалася онлайн-гра про ферму, де можна було шляхом мікротранзакцій реальних засобів розвивати свою цифрову ферму, купувати худобу та обладнання. Творці гри при цьому обіцяли, що гроші гравців вкладатимуть у реальні ферми в Туреччині, у закупівлю аналогічних тварин та виробництво продуктів харчування, які потім можна буде придбати у магазинах.
У вересні минулого року стало відомо, що прокурор запросив для організатора фінансової піраміди «Фермерський банк» Мехмета Айдина та його спільників тюремні терміни до 88 300 років за сукупністю скоєних ними злочинів. // ГлавкомTweet