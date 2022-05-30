Напад на оператора «Схем» на Київщині – повідомлено про підозру адвокату
Броварською окружною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату в умисному заподіянні побоїв журналісту у зв’язку зі здійсненням ним професійної діяльності (ч. 2 ст. 345-1 КК України). Підозра погоджена керівником Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, оператор програми журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода здійснював відеозйомку у приміщенні однієї з селищних рад у Фастівському районі Київської області.
Адвокат, застосувавши силу, наніс побої оператору та вдарив по відеокамері, тим самим вивів її із ладу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Оперативний супровід забезпечується Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet