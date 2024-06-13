Нардепа Юрченка оштрафували за неявку в суд аж на 1514 гривень, – ЦПК
Він пропустив засідання, бо був на форумі на Закарпатті. При цьому другий обвинувачений, який служить у Силах оборони, зміг під’єднатися по відеозв’язку.
Вищий антикорупційний суд оштрафував нардепа Олександра Юрченка за неявку у судове засідання. Йому призначили штраф у розмірі 1514 грн.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Максимальний штраф за неявку становить 6056 грн. Мотиви судового рішення стануть відомі після проголошення повного тексту ухвали.
Юрченко пропустив минуле судове засідання, оскільки брав участь у Форумі-діалозі на Закарпатті “Житло для внутрішньо переміщених осіб”. Цей форум організувала Тимчасова спеціальна комісія парламенту. До комісії входять майже 20 нардепів. Участь у Форумі взяло менше половини із них, серед яких був Юрченко.
Як повідомив депутат, у день засідання вони виїжджали на місця проживання внутрішнього переміщених осіб і у нього не було можливості взяти участь у засіданні по відеоконференцзв’язку. При цьому другий обвинувачений у справі, який служить у Силах оборони, зміг під’єднатися до судового засідання по відео.
У цій справі дослідили усі письмові докази сторони обвинувачення. Останні два засідання досліджували характеризуючі документи щодо Юрченка, зокрема постанови щодо порушень правил дорожнього руху.
Також прокурор додав відомості про те, як у 2009 році нардепа нібито затримували за крадіжку чотирьох пляшок пива “Старопрамен” у київському магазині “Каштан”. Адвокат Юрченка повідомила, що її підзахисний жодного разу не притягувався до відповідальності за подібні дії, а був лише виклик поліції.
Також прокурор надав протокол про ДТП Юрченка, яке зафіксували влітку 2021 року. Тоді нардеп на авто Ford Mustang у центрі Львова зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta. Тест показав, що нардеп перебував у стані наркотичного сп’яніння. Однак згодом суд визнав цей тест недійсним через численні процесуальні порушення.
- Юрченко – народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії “Слуга народу”. Пізніше вийшов із фракції через корупційний скандал. А в травні 2022 року Юрченко вступив у новоутворену депутатську групу “Відновлення України”.
- У вересні 2020 року Юрченку і його помічникові Івану Фіщенко оголосили підозри в причетності до вимагання хабара. Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тисяч доларів за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.
- Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег – членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу “злили”.
- Вищий антикорупційний суд України заарештував Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн. Через кілька днів заставу було внесено.
- У 2022 році, напередодні повномасштабного російського вторгнення, після повернення йому закордонного паспорту Юрченко вилетів на відпочинок до Домініканської республіки. На то момент він мав статус обвинуваченого і його справу слухали в суді. Після повернення був затриманий за лайку та матюки на блок-посту тероборони. Юрченко обіцяв, але не дотримав обіцянки здати розгорнутий аналіз щодо вмісту наркотичних речовин в організмі. Згодом він визнав свою неправоту і перепросив.
- У 2021 році у центрі Львова тоді ще позафракційний нардеп Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія. Також повідомлялось, що тест на наркотики нардепа виявився позитивним. У грудні парламентар повідомив, що Галицький районний суд Львова визнав його невинуватим в цій аварії.