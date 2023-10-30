Наркоторгівці Прикарпаття маскували «товар» у пральному порошку
За матеріалами спільного розслідування Служби безпеки та правоохоронних органів Франції і Польщі реальні терміни ув’язнення отримали організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.
Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання. Зловмисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок «Субутекс», що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Для прихованого перевезення «товару» через кордони ЄС та України фігуранти ховали його в коробках із пральним порошком.
Усіх трьох зловмисників було затримано в Івано-Франківську «на гарячому» під час спроби ввезення контрабандного «товару» ще у 2019 році.
З того часу завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців ЄС вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів.
Таким чином в Україні суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом – по 10 років позбавлення волі.
Крім того, за цей період було встановлено і затримано інших учасників наркоугруповання, які перебували на території Євросоюзу.
Четверо з них – українець та троє вихідців з Північної Африки – також уже отримали на території ЄС тюремні строки покарання.
Загалом Служба безпеки задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тис. наркомістких пігулок на загальну суму понад 9 млн грн.
Для «легалізації» прибутків організатори «бізнесу» скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум-класу на Прикарпатті.
В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів);
▪️ ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
▪️ ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Комплексну розробку проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури та у взаємодії з Європолом та Євроюстом.
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