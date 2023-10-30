Наркоторгівці Прикарпаття маскували «товар» у пральному порошку

За матеріалами спільного розслідування Служби безпеки та правоохоронних органів Франції і Польщі реальні терміни ув’язнення отримали організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.

Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання. Зловмисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок «Субутекс», що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Для прихованого перевезення «товару» через кордони ЄС та України фігуранти ховали його в коробках із пральним порошком.

Усіх трьох зловмисників було затримано в Івано-Франківську «на гарячому» під час спроби ввезення контрабандного «товару» ще у 2019 році.

З того часу завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців ЄС вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів.

Таким чином в Україні суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом – по 10 років позбавлення волі.

Крім того, за цей період було встановлено і затримано інших учасників наркоугруповання, які перебували на території Євросоюзу.

Четверо з них – українець та троє вихідців з Північної Африки – також уже отримали на території ЄС тюремні строки покарання.

Загалом Служба безпеки задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тис. наркомістких пігулок на загальну суму понад 9 млн грн.

Для «легалізації» прибутків організатори «бізнесу» скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум-класу на Прикарпатті.

В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів);

▪️ ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

▪️ ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Комплексну розробку проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури та у взаємодії з Європолом та Євроюстом.

УК