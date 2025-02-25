Нацбанк скасував ліцензію компанії громадянки РФ, яка купувала активи ліквідованих банків України

Національний банк анулював фінансову ліцензію компанії “Спектрум Ессетс”, власниця якої, за даними “Схем”, приховала від українських органів влади своє російське громадянство.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Так, Нацбанк відкликав ліцензіюна діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

На початку лютого НБУ ухвалив рішення про визнання ділової репутації “Спектрум Ессетс” та його власників, зокрема Євсєєвої Маріни, небездоганною, оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність в Євсєєвої громадянства Російської Федерації.

Водночас ТОВ “Спектрум Ессетс” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства РФ.

За даними “Радіо Свободи”, “Спектрум Ессетс” може втратити ще й активи ліквідованих банків, які компанія придбала на аукціоні у лютому 2024 року. Правила державних торгів забороняють в них участь громадян РФ.

Водночас поки Фонд гарантування вкладів, який і виставив активи банків на аукціон, угоди зі “Спектрум Ессетс” не розривав, пише видання.

Нагадаємо: Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського. // Економічна правда