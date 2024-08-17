Нацполіція готує «сюрприз» для підозрюваного у вбивстві Фаріон

Правоохоронці з’ясовують мотиви злочину та можливих замовників

Національна поліція не дала однозначної відповіді на запит «Главкома» щодо можливої перекваліфікації кримінального правопорушення, яке стосується умисного вбивства колишньої нардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. При цьому слідство натякнуло: після зібрання всіх злочинів остаточно визначатиметься з кваліфікацією злочину.

«Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення мотивів злочину, можливих замовників, а також інших обставин у провадженні. За результатом розслідування, з урахуванням здобутих доказів, дії підозрюваного будуть кваліфіковано за відповідною статтею та частиною Кримінального кодексу України», – зазначив заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Олексій Цветков у відповіді на запит «Главкома».

Наразі у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Ще раніше Ігор Сулима поділився міркуваннями зі ЗМІ, чи зможе В’ячеслав Зінченко при бажанні просити про мобілізацію до лав Сил оборони України.

«Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду», – зауважив адвокат.

А от після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу).

Отже, якщо ж правоохоронці все ж перекваліфікують злочин із ч.1 статті 115 Кримінального кодексу на частину 2 цієї ж статті, тоді у підозрюваного не буде шансу мобілізуватися на війну. І покарання буде суворішим: від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. // Главком