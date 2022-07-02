Наживалися на дитячому харчуванні: за фактом заволодіння майже ₴1,3 млн. бюджетних коштів судитимуть трьох осіб

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора комунальної організації та начальника управління освіти адміністрації одного з районів Харкова за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України), а також стосовно фізичної особи-підприємця — за фактом пособництва у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, директор комунальної організації, яка спеціалізується на консультуванні управлінь освіти адміністрацій районів Харкова з питань проведення державних закупівель продуктів харчування для забезпечення дітей, розробив план із заволодіння державними коштами. До свого плану він також залучив іншу посадову особу та фізичну особу-підприємця. Діючи у злочинній змові, зазначені особи поставляли товари харчування для дітей за завищеними цінами.

Управління освіти адміністрації одного з районів Харкова проводило аукціони щодо постачання продуктів харчування в дошкільні заклади. Директор комунальної організації сприяв тому, щоб переможцем аукціонів визначалось необхідне підприємство, а в подальшому з цим підприємством укладались договори на поставку продуктів.

Встановлено, що упродовж 2017-2018 років у дошкільні заклади постачались молочні продукти за завищеними цінами.

Сума збитків, завданих державному бюджету, складає майже 1,3 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура