Названа предварительная причина смерти 7-летней девочки в Херсонской области

Уголовное производство по факту исчезновения девочки переквалифицировано в умышленное убийство малолетнего ребенка.

Предварительной причиной смерти 7-летней девочки на Херсонщине, которая исчезла несколько дней назад, стало удушение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Facebook.

«Во время визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение», — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в настоящее время уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.

В полиции Херсонской области сообщили, что на «на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления».

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Тело ребенка передано на экспертизу.

«Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции Украины и областного отделения полиции», — говорится в сообщении. // УНИАН