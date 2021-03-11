Названа предварительная причина смерти 7-летней девочки в Херсонской области
Уголовное производство по факту исчезновения девочки переквалифицировано в умышленное убийство малолетнего ребенка.
Предварительной причиной смерти 7-летней девочки на Херсонщине, которая исчезла несколько дней назад, стало удушение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Facebook.
«Во время визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение», — говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в настоящее время уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.
В полиции Херсонской области сообщили, что на «на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления».
Тело ребенка передано на экспертизу.
«Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции Украины и областного отделения полиции», — говорится в сообщении. // УНИАНTweet