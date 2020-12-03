Нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр з річним оборотом близько ₴200 млн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області, спільно з УСБУ в Житомирській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, виявлено та нейтралізовано міжрегіональний » конвертаційний центр», який надавав послуги по формуванню штучного податкового кредиту, а також обготівкуванню коштів, що призвело до втрат Бюджету в особливо великих розмірах.

Центр функціонував на території Житомирської та Вінницької областей.

В результаті проведених санкціонованих судом обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за адресами проживання фігурантів, вилучено грошові кошти в розмірі 1 млн.450 тис.грн., 20 печаток СГД, банківські карти через які проводилось обготівкування коштів, первинні бухгалтерські документи, чорнову бухгалтерію.

Заходи проводились в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередня сума збитків встановлена актом документальної перевірки ГУ ДПС у Житомирській області.

Загальний оборот » конвертаційного центру» становить близько 200 млн.грн. за рік.

ДФС у Житомирській області