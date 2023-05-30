Нелегальне виробництво та збут електронних сигарет – у Львові конфісковано фальсифікату на ₴21 млн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб за фактом незаконного виробництва та збуту контрафактних підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, група осіб облаштувала у Львові підпільний цех. Вони незаконно виготовляли електронні сигарети відомих торгових марок, а також суміші для паління, тютюн для кальянів та інше.

Власноруч виготовлену продукцію не маркували або використовували з підробленими марками акцизного податку. Готовий товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі та гуртом.

Під час обшуків за адресами проживання осіб та у місцях здійснення господарської діяльності, було виявлено та вилучено понад 90 тис штук товарів без марок акцизного податку, а також з акцизами рф. Загальна вартість вилученого товару становить понад 21 млн грн.

Правоохоронці також вилучили обладнання, за допомогою якого виробники підробляли продукцію, комп’ютерну техніку з носіями інформації, чорнові бухгалтерські записи, ароматизатори харчові, готівкові кошти: 114 тис доларів США, 7 тис євро, 536 тис грн.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо призначення ряду експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури